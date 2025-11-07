focar de infecție la rusciori. garda de mediu a ridicat zeci de tone de deșeuri

Garda de Mediu Sibiu continuă colaborarea strânsă cu instituțiile de ordine publică pentru a combate fenomenele persistente legate de gestionarea ilegală a deșeurilor în județ.

Acum două zile, pe 5 noiembrie 2025, a fost desfășurată o amplă operațiune de control în satul Rusciori. Acțiunea a vizat zece locații unde se desfășurau activități ilegale de colectare, transport și depozitare a deșeurilor, contrar legislației de mediu.

În urma controalelor, autoritățile au confiscat aproximativ 45 de tone de deșeuri depozitate ilegal pe mai multe proprietăți. Situația este în prezent investigată în cadrul unui dosar penal deschis de Poliția Județeană Sibiu.

Localitatea Rusciori este de mai mult timp în atenția Gărzii de Mediu, din cauza problemelor legate de incinerarea, colectarea și depozitarea neautorizată a cantităților mari de deșeuri, inclusiv periculoase (uleiuri uzate, acumulatori, aparatură electrică și VSU-uri), care prezintă riscuri reale de poluare a solului și apei, precum și pericol de incendiu.

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni transmit comunității un mesaj clar: respectarea legislației de mediu este obligatorie, iar zonele vulnerabile sunt monitorizate cu atenție. Operațiunea reprezintă un pas important în combaterea infracțiunilor de mediu și reafirmă responsabilitatea comună a cetățenilor și operatorilor economici în protecția mediului.