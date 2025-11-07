gest nobil la sibiu: jandarmii au donat sânge

Astăzi, cadrele Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu s-au alăturat din nou campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”, demonstrând că misiunea lor nu se limitează doar la protecția comunității, ci include și implicarea socială.
În contextul sărbătorii Sfinților Mihail și Gavril, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, jandarmii sibieni au participat la o acțiune plină de responsabilitate și empatie, oferind o șansă celor aflați în situații dificile.
La Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu, gestul lor a fost unul de solidaritate și compasiune, subliniind importanța implicării fiecăruia în sprijinirea semenilor.
Autoritățile lansează invitația către toți cei care pot să se alăture acestei cauze nobile: donarea de sânge este un gest simplu, dar cu un impact uriaș – poate salva vieți. Donează și tu!
