inter sibiu trăiește periculos. victorie în extremis cu câmpulung pe ”obor” / foto
Foto: Robert Bîrsan

Inter Sibiu a câștigat vineri, pe ”Obor”, 2-1 cu Muscelul Câmpulung și a întrerupt astfel o serie negativă de patru etape fără victorie. 

Echipa lui Călin Moldovan a fost sub presiune, după ce în ultimele patru etape înregistrase trei eșecuri și un egal acasă etapa trecută, cu Păușești Otăsău.

Foto: Robert Bîrsan

Sibienii au avut un joc greu și prin prisma absențelor, fiind indisponibili Onețiu, Lazăr, Niță și Timiș.

Foto. Adrian David

Prima repriză de pe ”Obor” contra argeșenilor de la Câmpulung Muscel a fost una echilibrată și s-a încheiat fără goluri.

Foto: Adrian David

Sibienii au deschis scorul în minutul 55, prin B. Rotar, care a fructificat pasa de gol venită de la Bărculeț.

Foto: Adrian David

Argeșenii au replicat rapid și au restabilit egalitatea în minutul 63, din penalty, prin C. Pleșa.

Foto: Adrian David

Introdus de nevoie în ultimul sfert de oră, deși era accidentat, golgheterul lui Inter, Paul Mercioiu a adus din nou victoria sibienilor, reușind să puncteze cu capul în minutul 86, după centrarea lui Morozan.

Foto: Adrian David

De această dată, sibienii nu au mai irosit punctele, așa cum făcuseră etapa trecută, cu Păușești Otăsău, când au fost egalați în prelungiri.

Foto: Adrian David

Cu 15 puncte din 12 meciuri, Inter Sibiu a urcat pe locul 6 în Seria 6, reușind să se depărteze de zona ultimelor două clasate și să apropie de locurile de play-off.

Foto: Robert Bîrsan

Pentru sibieni urmează o deplasare la Cărbunești, pentru jocul cu Gilortul.

Foto: Adrian David

INTER: Toderean – Morozan, Bărculeț (Niță 90), Cismaș (Morariu 83), Țipac, Bârză, Câmpean, Chirilă (Țichindelean 83), Veștemean (Iaru 74), A. Bîrsan, Rotar (Mercioiu 74).

Foto: Adrian David

