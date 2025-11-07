maestro, 5 ani de poveste la sibiu și o noutate de senzație în meniu: irezistibila pizza cu margine de cașcaval

Pizzeria Maestro Sibiu a împlinit în luna octombrie cinci ani de la deschiderea locației de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, nr. 34. Cinci ani de când prima pizza a ieșit din cuptor și a început o poveste care a crescut odată cu orașul.

De cinci ani, pe pietonala din centrul Sibiului miroase zilnic a pizza coaptă în cuptor cu lemne, mozzarella topită și chifle rumenite. Maestro e unul dintre acele locuri care te cuceresc fără să încerce prea mult – o pizzerie cu suflet, născută din pasiune și din dorința de a aduce gustul adevărat al unei pizza făcute ca acasă.

„Mulți ne știu din alte orașe – suntem prezenți în 12 locații în toată țara – dar Sibiu are ceva special. E un oraș care simte gustul, și ne dorim să ajungem în casele cât mai multor sibieni. Voi puneți masa cu cei dragi, iar Pizzeria Maestro aduce gustul perfect”, transmit reprezentanții Maestro Sibiu.

Turiștii care ajung în Sibiu sunt atrași de mirosul care vine din spatele geamului și de felia mare, rumenită perfect. Mulți revin a doua zi. Maestro își propune să cucerească și sibienii, pe cei care trec zilnic pe Pietonala Nicolae Bălcescu, dar n-au apucat încă să guste o pizza sau o chiflă din meniul lor.

Pizza Maestro cu margine de cașcaval, vedeta meniului

La Maestro Sibiu se coc zilnic pizze de 32 cm, XXL sau la felie, pentru toate gusturile – de la clasica Margherita până la Capricciosa sau Quatro Formaggi. Un alt preparat aparte este pizza sandwich, perfectă de luat la drum, în pauza de serviciu sau în plimbarea de seară prin centru.

Cel mai apreciat produs este pizza Maestro cu margine umplută cu cașcaval – un deliciu pentru pofticioși, sățios și savuros, ideal pentru prânz sau cină.

Nu doar pizza atrage clienții. Chiflele umplute sunt adevărate vedete: cu pui, somon, ou cu bacon sau pastramă – proaspete, calde și făcute de mâini care știu meserie.

La Maestro nu e vorba doar despre mâncare, ci despre o experiență culinară în care fiecare aromă spune o poveste. Despre o felie caldă mâncată la geam, despre gustul care te oprește din plimbare, despre oamenii care te salută cu zâmbetul pe buze, chiar și în cele mai reci zile. Așa că, dacă n-ai mai trecut de ceva vreme pe pietonala din centru, oprește-te puțin. Ia o felie de pizza sau o chiflă Maestro și vezi de ce turiștii pleacă mereu cu gândul că vor reveni.

La Maestro Sibiu, poți savura pizza și celelalte delicii direct la geam, pe pietonala din centrul orașului, într-o experiență rapidă și sigură. Iar dacă preferi confortul casei, Maestro livrează direct prin comanda de pe site sau prin platformele de food delivery.

Urmărește: pizzeria_maestro_sibiu pe Instagram și pe Facebook pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte!