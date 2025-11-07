operațiune în școlile din mediaș: poliția și jandarmeria, în control după cazuri de violență și bullying

Ieri, 6 noiembrie, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, în colaborare cu jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu, au organizat o acțiune în școlile din municipiul Mediaș, având ca scop sporirea siguranței atât în interiorul unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora.

În cadrul intervenției, au fost desfășurate șapte activități informativ-preventive, la care au participat 224 de elevi și cadre didactice. Acestea au vizat prevenirea violenței în școli, conștientizarea riscurilor legate de traficul și consumul de substanțe psihoactive, precum și combaterea fenomenului de bullying și reducerea absenteismului.

Echipajele de poliție rutieră au monitorizat traficul din apropierea unităților școlare pentru a crește siguranța elevilor, iar patru societăți comerciale situate în proximitatea școlilor au fost verificate.

În urma acțiunii, au fost legitimate 35 de persoane, controlate 10 autovehicule și aplicate șapte sancțiuni contravenționale: cinci conform O.U.G. nr. 195/2002, una conform Legii nr. 333/2003 și una conform H.G. nr. 301/2012.