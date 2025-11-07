operațiunea „jupiter” zguduie sibiul: 10 percheziții și 4 persoane reținute pentru contrabandă cu țigări și alcool

Procurorul șef al Secției Judiciare, Simion Dan Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a anunțat desfășurarea unei acțiuni importante în cadrul operațiunii „Jupiter”.

Ieri, 6 noiembrie 2025, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Sibiu au efectuat 10 percheziții domiciliare pe raza județului Sibiu. Acțiunea vizează un dosar penal în care se cercetează infracțiunea de deținere sau comercializare a produselor accizabile supuse marcării în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. 452 alin. 1 lit. h din Codul fiscal.

Anchetatorii cercetează patru suspecți care, în perioada iulie – noiembrie 2025, ar fi deținut și comercializat țigarete fără timbre fiscale emise de statul român.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate:

482.160 țigarete fără timbru fiscal, în valoare de 530.376 lei;

784 litri de alcool etilic fără timbru fiscal, valoare 78.400 lei;

62.290 lei și 950 euro;

1.925 litri de detergent contrafăcut, valoare 32.725 lei.

Suspecții au fost reținuți, iar procurorul de caz urmează să analizeze oportunitatea luării altor măsuri preventive.