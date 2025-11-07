Vești proaste pentru un sibian în vârstă de 26 de ani. Pe numele acestuia, judecătorii au emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. În aceeași zi, polițiștii l-au prins și l-au dus direct după gratii.
Potrivit autorităților, Judecătoria Sibiu a dispus ca tânărul să execute o pedeapsă de patru ani și două luni de închisoare cu executare, după ce a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
După identificare, bărbatul a fost preluat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Aiud, pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei.
Reprezentanții IPJ Sibiu reamintesc că respectarea legislației rutiere este obligatorie pentru toți participanții la trafic, iar conducerea unui vehicul fără permis constituie infracțiune penală.
Ultima oră
- Un turc a încercat să treacă granița în România cu peste 130 de pistoale ascunse / foto 13 minute ago
- Producție slabă de mere și pere în 2025. Kilogramul în Piața Cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut 35 de minute ago
- Accident pe Valea Oltului, lângă Lazaret: 3 persoane rănite, dintre care una grav / update foto o oră ago
- Tâlharii care au atacat un nepalez la Șelimbăr sunt după gratii 2 ore ago
- Patru ani după gratii pentru un tânăr din Sibiu: polițiștii l-au dus la închisoare 2 ore ago