patru ani după gratii pentru un tânăr din sibiu: polițiștii l-au dus la închisoare

Vești proaste pentru un sibian în vârstă de 26 de ani. Pe numele acestuia, judecătorii au emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. În aceeași zi, polițiștii l-au prins și l-au dus direct după gratii.

Potrivit autorităților, Judecătoria Sibiu a dispus ca tânărul să execute o pedeapsă de patru ani și două luni de închisoare cu executare, după ce a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

După identificare, bărbatul a fost preluat de polițiști și încarcerat în Penitenciarul Aiud, pentru punerea în aplicare a mandatului de executare a pedepsei.

Reprezentanții IPJ Sibiu reamintesc că respectarea legislației rutiere este obligatorie pentru toți participanții la trafic, iar conducerea unui vehicul fără permis constituie infracțiune penală.