primăria mediaș extinde transportul public cu două noi trasee ecologice / foto

Primăria Municipiului Mediaș, prin operatorul de transport public S.C. Meditur S.A., anunță că, începând cu 10 noiembrie 2025, vor fi puse în funcțiune două noi trasee de transport public în municipiu.

Până în prezent, acestea au fost supuse testelor, iar pe noile trasee vor circula troleibuze moderne, marca Solaris.

Pe traseul T4 de pe ruta market Kaufland, societatea Bachmann tur/retur, se va circula de luni până vineri între orele 06:00 – 17:15, din două în două ore. Pe traseul T5 de pe ruta market Kaufland – Heleșteu tur/retur, se va circula de luni până vineri între orele 06:15 – 16:00, din două în două ore.

Astfel, cele două trasee vor asigura conectivitatea între principalele zone ale orașului, prin intermediul mijloacelor de transport prietenoase cu mediul.

Implementarea acestor două trasee face parte din programul de modernizare și extindere a transportului public în municipiul Mediaș.

Primăria Municipiului Mediaș a achiziționat acum câteva luni 5 troleibuze noi, în cadrul proiectului „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul Locativ. Cele 5 troleibuze noi au o capacitate de 97 călători fiecare, dintre care 31 pe scaune.