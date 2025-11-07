producție slabă de mere și pere în 2025. kilogramul în piața cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut

O toamnă modestă pentru pomicultori se resimte direct în buzunarele cumpărătorilor sibieni. În Piața Cibin, prețurile fructelor au crescut în medie cu 20% față de anul trecut, după o producție slabă de mere, pere și gutui.

Bruma din primăvară a afectat serios livezile, iar comercianții din Piața Cibin spun că recolta a fost mult mai mică. „ A fost slabă din cauza brumei din primăvară. Comparativ cu anul trecut, producția e mai slabă. Merele, perele și gutuile sunt mai scumpe anul acesta, cu 20–30 la sută. Gutuile s-au scumpit cel mai mult și costă 20 lei kilogramul”, a explicat o comerciantă din Piața Cibin.

producție slabă de mere și pere în 2025. kilogramul în piața cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut
producție slabă de mere și pere în 2025. kilogramul în piața cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut
producție slabă de mere și pere în 2025. kilogramul în piața cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut
producție slabă de mere și pere în 2025. kilogramul în piața cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut

În această perioadă, cumpărătorii pot găsi în Piața Cibin sâmburi de nucă din Argeș la 50 de lei kilogramul, mere de vară din Mureș la 8 lei/kg, mere de Polovragi la 10 lei/kg, pere la 15 lei/kg, iar gutui la 20 de lei kilogramul. Poamele uscate se vând cu 25–30 de lei kilogramul, în timp ce strugurii albi ajung la 12 lei/kg.

producție slabă de mere și pere în 2025. kilogramul în piața cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut

Producătorii și comercianții speră ca prețurile să se stabilizeze în perioada următoare, însă recunosc că anul agricol 2025 a fost unul dificil pentru cultura de pomi fructiferi, din cauza brumei din primăvară.

Citește și: La pas printre tarabele din Piața Cibin: roșii la 15 lei, gogoșari la 7 lei, varză la 3 lei și multe ”tărtăcuțe” / foto video

Ultima oră