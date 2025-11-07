producție slabă de mere și pere în 2025. kilogramul în piața cibin mai mult cu 20 la sută față de anul trecut

O toamnă modestă pentru pomicultori se resimte direct în buzunarele cumpărătorilor sibieni. În Piața Cibin, prețurile fructelor au crescut în medie cu 20% față de anul trecut, după o producție slabă de mere, pere și gutui.

Bruma din primăvară a afectat serios livezile, iar comercianții din Piața Cibin spun că recolta a fost mult mai mică. „ A fost slabă din cauza brumei din primăvară. Comparativ cu anul trecut, producția e mai slabă. Merele, perele și gutuile sunt mai scumpe anul acesta, cu 20–30 la sută. Gutuile s-au scumpit cel mai mult și costă 20 lei kilogramul”, a explicat o comerciantă din Piața Cibin.

În această perioadă, cumpărătorii pot găsi în Piața Cibin sâmburi de nucă din Argeș la 50 de lei kilogramul, mere de vară din Mureș la 8 lei/kg, mere de Polovragi la 10 lei/kg, pere la 15 lei/kg, iar gutui la 20 de lei kilogramul. Poamele uscate se vând cu 25–30 de lei kilogramul, în timp ce strugurii albi ajung la 12 lei/kg.

Producătorii și comercianții speră ca prețurile să se stabilizeze în perioada următoare, însă recunosc că anul agricol 2025 a fost unul dificil pentru cultura de pomi fructiferi, din cauza brumei din primăvară.

