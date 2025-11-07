protest tăcut în bradu: zeci de familii cer treceri de pietoni pe dn1 înainte de o nouă tragedie

Locuitorii din satul Bradu, comuna Avrig, solicită autorităților să ia măsuri pentru evitarea accidentelor rutiere de pe DN1, șoseaua care traversează centrul localității. O petiție online a fost lansată în acest sens, iar primarul orașului Avrig a anunțat că a făcut deja o sesizare către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

Nu este pentru prima dată când oamenii din Bradu cer soluții pentru creșterea siguranței în trafic. Ei spun că lipsa trecerilor de pietoni și viteza excesivă reprezintă principalele pericole pentru localnici. „Noi, semnatarii acestei petiții, vă solicităm respectuos să luați măsuri urgente pentru sporirea siguranței rutiere în comuna Bradu. În ultimii ani, traficul rutier pe drumurile din localitate s-a intensificat considerabil, iar lipsa trecerilor de pietoni și a mijloacelor de monitorizare a vitezei reprezintă un risc real pentru locuitorii comunei — în special pentru copii, persoane vârstnice și elevii care merg zilnic spre școală”, se arată în textul petiției.

Semnatarii cer amenajarea de treceri de pietoni vizibile și semnalizate corespunzător pe DN1, instalarea de radare fixe sau mobile pentru descurajarea depășirii vitezei legale, precum și marcarea corespunzătoare a drumului național care traversează satul Bradu. „Scopul nostru nu este de a critica, ci de a contribui la un Bradu mai sigur, mai civilizat și mai bine protejat. Credem că, prin colaborare între cetățeni și autorități, putem preveni tragediile și asigura un mediu de viață sigur pentru toți”, mai transmit locuitorii.

Primăria Avrig: sesizare transmisă către IPJ Sibiu

Primarul orașului Avrig, Adrian Dumitru David, a confirmat că Primăria a transmis o sesizare către Poliția Județeană Sibiu, pentru analizarea situației și stabilirea de măsuri concrete. „Am făcut o sesizare către Poliția Județeană. Problema este reală: DN1 are marcată doar o singură trecere de pietoni pe toată lungimea satului Bradu. Ar mai trebui amenajate cel puțin două treceri — una chiar în centrul localității, la intrarea dinspre Sibiu, și una la ieșirea către Avrig, în cele două capete ale satului”, a explicat edilul.

Acesta a mai precizat că autoritățile locale așteaptă decizia poliției, în colaborare cu DRDP Brașov, privind amenajarea de noi treceri de pietoni și eventuale măsuri suplimentare de siguranță. „Locuitorii vor reducerea vitezei. Semnele există — limita este de 50 km/h — dar nu toată lumea o respectă. Am observat o prezență mai constantă a poliției pe drumurile din zonă, însă este clar că trebuie luate măsuri suplimentare”, a adăugat primarul Adrian Dumitru David.

