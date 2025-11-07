scandal într-o familie din gura râului. capul familiei bătut de fiu și de soție / video

Un scandal puternic a izbucnit duminică seara, 2 noiembrie, în localitatea Gura Râului. Un bărbat ar fi fost agresat de soție și de fiul său, privind furtul unui telefon.

Conflictul de duminică, de la Gura Râului a fost surprins pe camere de supravegheri. Martorii spun că bărbatul a fost lovit de propriul fiu cu pumnii și cu o scândură în cap. „Unchiul meu e bătut de propriul fiu, iar totul se vede pe video. Nu se poate așa ceva — îl lovește mereu, își bate joc de el. Muncește până cade din picioare ca să-și țină familia, iar fiul lui îl lovește cu pumnii și chiar cu o scândură în cap. E cumplit ce i se întâmplă”, a spus acesta.

Polițiștii au intervenit pentru aplanarea conflictului. „La data de 02 noiembrie, în jurul orei 17:30, în localitatea Gura Râului a avut loc un conflict spontan în care au fost implicate 3 persoane, membre ale aceleiași familii, respectiv un bărbat și o femeie în vârstă de 50 de ani, soț – soție și fiul acestora, în vârstă de 29 de ani. Conflictul s-a produs pe o alee care deservește în mod exclusiv imobilul acestei familii.

În urma altercației inițial verbale, bărbatul de 50 de ani ar fi fost agresat de celelalte două persoane, pe fondul unor neînțelegeri/acuzații privind furtul unui telefon mobil.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției nr 1 Poliție Rurală Șelimbăr. În cadrul activităților specifice desfășurate, polițiștii au întocmit formulare de evaluare a riscului pentru fiecare persoană în parte, toate cu rezultat negativ. Precizăm faptul cǎ niciuna dintre persoanele implicate nu a dorit să formuleze plângere penală.

Ulterior, în data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 23:00, bărbatul de 50 de ani a revenit și a sesizat polițiștii din cadrul Sectiei nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, prin apel direct, despre faptul că soția sa, în jurul orei 21:30, i-ar fi distrus geamurile locuinței și i-ar fi sustras un telefon mobil. Bărbatul a depus o plângere penală în acest sens, fără a menționa că ar fi fost agresat de către soția sa.

Cei doi soți locuiesc în case separate, dar în aceeași curte.

În continuare, starea conflictuală existentă în cadrul acestei familii este atent monitorizată de către polițiști, care în paralel efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și furt”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.