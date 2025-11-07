scandal violent la un local din piața cibin: un bărbat de 52 de ani, reținut de polițiști

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu au reținut ieri, 6 noiembrie, un bărbat în vârstă de 52 de ani din Ocna Sibiului, fiind cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetei, la data de 23 octombrie, prin apel 112, polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict produs în interiorul unui local din zona Pieței Cibin. La fața locului, oamenii legii au constatat că, în urma unui conflict verbal spontan, bărbatul ar fi agresat un sibian în vârstă de 68 de ani.

Pe baza probatoriului administrat, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.