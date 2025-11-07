sibian dat în urmărire internațională capturat în germania: a fost dus direct la închisoare

Poliția Română a adus înapoi în țară joi, 6 noiembrie 2025, cinci persoane. Printre cei care au fost repatriați se află și un bărbat din Sibiu.

Un bărbat de 36 de ani din Sibiu, dat în urmărire internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tăierea fără drept de arbori a fost adus joi înapoi în țara, din Germania de către polițiști. Pe numele acestuia este emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 9 luni emis de către Judecătoria Mediaș.

Acesta a fost dus direct în pușcărie pentru executarea pedepsei.





Cine sunt ceilalți 4 infractori

Pe lângă acesta, a mai fost adusă în țară o femeie în vârstă de 31 de ani, din Mehedinți, care este urmărită internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceasta a fost adusă din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Târgoviște, un mandat de arestare preventivă.

A fost adus în țară un bărbat, de 29 de ani, din Prahova, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Acesta a fost adus din Regatul Unit al Marii Britanii, având emis pe numele său, de către Judecătoria Vălenii de Munte, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani.

Totodată, a fost adus în țară un bărbat, de 36 de ani, din Bacău, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Regatul Belgiei, având emis pe numele său, de către Judecătoria Onești, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 8 luni.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 44 de ani, din Brașov, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Acesta a fost adus din Regatul Unit al Marii Britanii, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanța, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani.

Foto: Arhivă