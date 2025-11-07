sibian implicat într-un accident mortal în județul argeș: victima era un cunoscut om de afaceri / foto

Un grav accident rutier a avut loc ieri, 6 noiembrie 2025, în jurul orei 16:00, pe DN 7, pe raza comunei Drăganu din județul Argeș.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Argeș, un bărbat în vârstă de aproximativ 76 de ani, din Bujoreni, județul Vâlcea, aflat la volanul unui autoturism și circulând pe direcția Pitești – Râmnicu Vâlcea, ar fi pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autocamion condus de un bărbat de 53 de ani, din județul Sibiu.
În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un alt autocamion, condus de un șofer de 43 de ani, din județul Bacău. Din nefericire, în urma impactului deosebit de puternic, conducătorului autoturismului, omul de afaceri vâlcean Nelu Puț a murit.
Cei doi șoferi ai autocamioanelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
