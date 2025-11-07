sorin grindeanu, ales ca președinte al psd: doar 15 voturi împotrivă

Sorin Grindeanu a fost desemnat noul președinte al PSD, obținând 2787 voturi „pentru”, 15 „împotrivă” și înregistrând opt abțineri, în cadrul congresului partidului de vineri.

În echipa sa de conducere, secretarul general va fi Iulian Claudiu Manda. De asemenea, echipa include cinci prim-vicepreședinți: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț-Florin Pucheanu și Corneliu Ștefan.

Conform Mediafax, printre vicepreședinții PSD se regăsesc Daniel Băluță, responsabil cu Administrația Publică; Adrian-Dragoș Benea, coordonator pentru zona Nord-Est; Gheorghe Cârciu, pe domeniul Identitate Națională și Diaspora; Francisk-Iulian Chiriac, pentru Sud-Est; Mihnea-Cosmin Costoiu, pe Educație, Cercetare, Digitalizare și AI; Vasile Sebastian Dîncu, pentru Afaceri Europene, Apărare și Siguranța Populației; Andrei Dolineaschi, pe Economie și Antreprenoriat; și Marius-Alexandru Dunca, responsabil de regiunea Centru.

Alți vicepreședinți vor gestiona domenii specifice, precum: Doina Elena Fedorovici (Muncă și Protecție Socială), Gabriela Firea (București-Ilfov), Adrian-Ionuț Gâdea (Sud), Aladin-Gigi Georgescu (Investiții și Fonduri Europene), Dumitrița Gliga (Mediu și Energie), Romeo-Daniel Lungu (Agricultură și Turism), Silvia-Claudia Mihalcea (Strategie Legislativă), Laurențiu Nistor (Vest), Constantin Rădulescu (Sud-Vest), Gheorghe Șoldan (Dezvoltare Regională și Infrastructură), Adriana-Diana Tușa (Politici Publice și Justiție) și Gabriel-Valer Zetea (Nord-Vest).