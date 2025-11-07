statul român, depășit administrativ. președintele nicușor dan cere sprijin din partea mediului privat

La Summitul „Dialog pentru dezvoltare”, președintele României, Nicușor Dan, a transmis mediului de afaceri că statul român nu dispune în prezent de resursele administrative necesare pentru a implementa politici eficiente și că, temporar, sectorul privat ar trebui să vină cu soluții gata formulate.

Nicușor Dan a recunoscut că administrația publică nu are capacitatea de a transforma propunerile venite din mediul economic în legi sau strategii coerente. În consecință, el a solicitat firmelor să vină cu analize complete, propuneri legislative și politici deja elaborate, care să poată fi implementate rapid.

„Mediul privat a susținut și a dezvoltat România în ciuda politicilor statului. Acum este momentul ca statul și companiile să colaboreze efectiv”, a afirmat președintele.

„Vă rog să aduceți în această perioadă propuneri concrete, gata de aplicare”, a precizat șeful statului.

Președintele a invitat mediul de afaceri să contribuie la conturarea poziției României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2030 și să definească prioritățile economice ale țării, inclusiv pentru bugetul pe 2026. „Eu nu am o imagine completă asupra schemelor de ajutor de stat, dar companiile pot furniza aceste informații”, a adăugat el.

În plus, Nicușor Dan a subliniat necesitatea unui parteneriat strâns pentru reducerea deficitului comercial, dezvoltarea diplomației economice și identificarea de parteneriate internaționale favorabile României, recunoscând că statul nu poate gestiona singur aceste procese.

În încheiere, președintele a vorbit despre prioritățile de securitate, menționând că investițiile în apărare sunt inevitabile în contextul geopolitic actual. Totodată, el a evidențiat potențialul industriei românești de apărare, care se bazează pe tradiție, expertiză și tehnologie, cu impact și asupra sectorului auto.