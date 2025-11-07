străzi fără apă la săliște: se cuplează noul sistem de distribuție

Apă Canal Sibiu S.A. anunță că luni, 10 noiembrie 2025, între orele 08:00 – 13:00, vor avea loc lucrări la rețeaua de apă din orașul Săliște.

Intervenția presupune cuplarea noii rețele de distribuție la sistemul existent și este realizată de societatea PRO HART GROUP SRL, în cadrul contractului de lucrări CL 12 – „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Miercurea Sibiului, Dobârca și Apoldu de Sus, Săliște, Galeș, Vale, Mag și Tilișca”.

Pe durata intervenției, alimentarea cu apă potabilă va fi oprită pe următoarele străzi din Săliște:

Piața Morii

Tăbăcarilor

Șteaza

Taberei

Gării (parțial)

Tarniței

Zăvoi

Podului

Iazului

Reprezentanții Apă Canal Sibiu precizează că, la reluarea furnizării, este posibil ca apa să prezinte o ușoară tulburare temporară.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta:

Call Center : 0269 962

: 0269 962 Dispecerat: 0269 222 777

Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește locuitorilor pentru înțelegere.