Apă Canal Sibiu S.A. anunță că luni, 10 noiembrie 2025, între orele 08:00 – 13:00, vor avea loc lucrări la rețeaua de apă din orașul Săliște.
Intervenția presupune cuplarea noii rețele de distribuție la sistemul existent și este realizată de societatea PRO HART GROUP SRL, în cadrul contractului de lucrări CL 12 – „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Miercurea Sibiului, Dobârca și Apoldu de Sus, Săliște, Galeș, Vale, Mag și Tilișca”.
Pe durata intervenției, alimentarea cu apă potabilă va fi oprită pe următoarele străzi din Săliște:
- Piața Morii
- Tăbăcarilor
- Șteaza
- Taberei
- Gării (parțial)
- Tarniței
- Zăvoi
- Podului
- Iazului
Reprezentanții Apă Canal Sibiu precizează că, la reluarea furnizării, este posibil ca apa să prezinte o ușoară tulburare temporară.
Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta:
- Call Center: 0269 962
- Dispecerat: 0269 222 777
Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește locuitorilor pentru înțelegere.
Ultima oră
- Un TIR plin cu cauciucuri a luat foc pe autostrada Sibiu – Sebeș 13 minute ago
- Sibian implicat într-un accident mortal în județul Argeș: victima era un cunoscut om de afaceri / foto 54 de minute ago
- Străzi fără apă la Săliște: se cuplează noul sistem de distribuție o oră ago
- ANM anunță o iarnă întârziată: vreme caldă și puține ninsori până pe 8 decembrie o oră ago
- Maestro, 5 ani de poveste la Sibiu și o pizza a casei cu margine de cașcaval care cucerește din prima 4 ore ago