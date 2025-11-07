tâlharii care au atacat un nepalez la șelimbăr sunt după gratii

Cele două persoane, un bărbat de 39 de ani, din Sibiu, și o tânără de 23 de ani, din județul Constanța, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Decizia vine în urma unui jaf produs zilele trecute, într-o locuință din Șelimbăr.

Potrivit informațiilor inițiale furnizate de polițiști, incidentul a avut loc în 24 octombrie, pe strada Regele Ferdinand din Șelimbăr, acolo unde, în timp ce se afla împreună cu un nepalez de 27 de ani, tânăra i-ar fi smuls acestuia telefonul mobil și ar fi accesat o aplicație bancară instalată pe dispozitiv. Ulterior, din contul victimei ar fi fost transferată suma de 1.882 de lei în contul personal al tinerei.

Pentru a facilita accesul la telefon și obținerea codului de deblocare, bărbatul de 39 de ani l-ar fi amenințat pe tânărul de 27 de ani cu un obiect tăietor/înțepător. După efectuarea transferului, suspecții i-ar fi înapoiat telefonul victimei și ar fi scos-o din imobil.

Instanța a admis solicitarea procurorilor, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.