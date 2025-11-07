tânăr din șeica mare, pe podium la festivalul „voices” de la alba iulia

Ovidiu Alexandru Stan, din localitatea sibiană Șeica Mare a câștigat premiul III la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru Tineri și Studenți „VOICES”, ediția a XIII-a, desfășurat la Alba Iulia în perioada 5 – 6 noiembrie 2025. Tânărul a reprezentat Casa de Cultură a Studenților din Sibiu la acest eveniment.
În vârstă de 22 de ani, Ovidiu este masterand la Facultatea de Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și s-a remarcat prin interpretarea sa excepțională, apreciată de juriul festivalului, care a inclus personalități muzicale de prestigiu, precum maestrul Viorel Gavrilă, președintele juriului, și artistul Daniel Iordăchioaie.
Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia și a reunit tineri talentați, elevi și studenți cu vârste între 16 și 28 de ani, din întreaga țară, oferindu-le oportunitatea de a-și prezenta abilitățile artistice pe scena unui festival național de prestigiu.
Ultima oră
