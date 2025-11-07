un nou val de proteste: sindicaliștii cer creșterea salariului minim

Blocul Național Sindical pregătește pentru miercuri, 12 noiembrie, un protest de amploare în Capitală, la care sunt așteptați mii de angajați din diverse sectoare ale economiei.

Acțiunea va începe la ora 10:00 în Piața Victoriei și va continua cu un marș pe arterele centrale ale Bucureștiului, până în Piața Constituției.

Conform Mediafax, pe traseu, manifestanții vor face opriri în fața unor instituții considerate responsabile pentru deciziile care afectează nivelul de trai și drepturile lucrătorilor: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului.

Acțiunea sindicală se desfășoară sub mesajul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, iar reprezentanții BNS acuză Guvernul că aplică politici care îi împing pe angajați spre sărăcie, în timp ce costurile vieții cresc accelerat.

„Trebuie să ne facem auziți. Puterea de cumpărare scade, iar deciziile luate de Guvern sunt împotriva celor care muncesc. În timp ce productivitatea crește, lucrătorii trăiesc tot mai greu”, transmit sindicaliștii, subliniind că politicile actuale „au transformat sărăcirea populației într-o strategie de stat”. transmite sindicatul

BNS a formulat mai multe revendicări adresate Executivului:

Stoparea măsurilor care alimentează inflația și adoptarea unor soluții pentru protejarea veniturilor angajaților. Sindicaliștii susțin că liberalizarea prețurilor la energie și modificările fiscale, inclusiv creșterea TVA, au dus la o inflație anuală de aproape 10%, depășind nivelul din perioada crizei economice din 2010. Conform datelor prezentate, din 2022 până în august 2025, prețurile au crescut cu peste 46%.

Creșterea salariului minim pe economie.

Asigurarea unor negocieri colective reale, care să permită angajaților să obțină condiții de muncă și venituri mai bune.

Renunțarea la măsurile de reducere a cheltuielilor din sistemul public prin eliminarea de posturi și tăieri salariale, precum și consultarea partenerilor sociali atunci când se propun reorganizări instituționale. Sindicatele cer introducerea unor criterii clare și transparente de evaluare.

Scăderea taxelor pe muncă și tratatea combaterii evaziunii fiscale ca obiectiv major al Guvernului.

Lansarea unui program semnificativ de investiții publice, folosind fonduri naționale și europene nerambursabile pentru domenii precum infrastructura feroviară și locală de transport, agricultură și industria alimentară, cercetare, sănătate și cultură.

Protestul de miercuri se anunță a fi una dintre cele mai importante acțiuni sindicale din acest an, iar BNS afirmă că este pregătit să continue mobilizarea dacă autoritățile nu vor deschide negocieri reale.

FOTO Blocul Național Sindical