un tir plin cu cauciucuri a luat foc pe autostrada sibiu - sebeș

Un puternic incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, la un autocamion care transporta cauciucuri, pe autostrada A1, în apropierea nodului rutier Sebeș – Sibiu.
La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, pentru a gestiona situația și a preveni eventuale accidente.
Traficul în zonă este îngreunat
