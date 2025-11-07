un tir plin cu cauciucuri a luat foc pe autostrada sibiu - sebeș

Un puternic incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, la un autocamion care transporta cauciucuri, pe autostrada A1, în apropierea nodului rutier Sebeș – Sibiu.

La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, pentru a gestiona situația și a preveni eventuale accidente.

Traficul în zonă este îngreunat