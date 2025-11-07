un turc a încercat să treacă granița în românia cu peste 130 de pistoale ascunse / foto

Un cetățean turc a ajuns în arest după ce polițiștii și vameșii au descoperit într-un camion pe care îl conducea, un transport impresionant de arme și produse de contrabandă.

Bărbatul a fost oprit joi în apropierea stației de taxare de la Calafat, pe sensul de intrare în România dinspre Bulgaria. Oamenii legii au rămas uimiți când au descoperit armele, dar și alte bunuri de contrabandă.

Conform Mediafax, șoferul transporta ilegal nu mai puțin de 131 de pistoale letale de calibru 9 mm, fiecare având câte un încărcător, precum și 101 încărcătoare separate. În aceeași încărcătură au fost găsite și aproape 170.000 de țigarete cu timbru fiscal turcesc, dar și aproximativ 610 kilograme de tutun mărunțit.

Investigatorii afirmă că bunurile ar fi fost ascunse în camion și ar fi intrat în țară pe cale clandestină, fără a fi declarate la vamă. Doar din țigaretele aduse ilegal, prejudiciul estimat la bugetul de stat depășește 1,17 milioane de lei.

Parchetul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru mai multe infracțiuni, între care nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată, precum și introducerea în țară a unor mărfuri ce ar trebui supuse unui regim vamal.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.