accidentare stupidă pentru un jucător de bază de la fc hermannstadt. a alunecat pe scara autocarului

Portarul titular al lui FC Hermannstadt, Cătălin Căbuz a devenit indisponibil, după o căzătură nefericită suferită pe scara autocarului.

Titularul dintre buturile lui FC Hermannstadt la meciurile de Superligă, Cătălin Căbuz a devenit indisponibil, după ce s-a tăiat la genunchi în urma unei căzături suferită pe scara autocarului. Tăietura la genunchi a necesitat câteva copci, astfel că goalekeeperul sibienilor este indisponibil până ce acestea vor fi scoase.

Căbuz a apărat în 14 din cele 15 jocuri ale sibienilor din Superligă și a stat pe bancă la ultimul joc, cel de la Sibiu, cu Oțelul, scor 1-3.

”Căbuz a alunecat pe scara autocarului, s-a tăiat la genunchi, are trei copici. Și Vlad Muțiu a pățit o chestie în casă. Sunt chestii care ne-au amuzat, mai mult de atâta nu avem ce face” a spus antrenorul Marius Măldărășanu.

Pentru jocul de duminică, de pe ”Municipal”, cu FCSB, Vlad Muțiu este soluția dintre buturile lui FC Hermannstadt, în timp ce Ionuț Pop ar putea fi pe banca de rezerve. Vlad Muțiu apără de obicei la jocurile din Cupa României, dar a fost titluar și la jocul cu Oțelul, din ultima etapă.

Meciul FC Hermannstadt – FCSB este programat duminică, de la ora 20.30, la Sibiu, în prima etapă din returul sezonului regular.