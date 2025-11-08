alertă la spitalul județean din sibiu: o asistentă a făcut infarct în timpul serviciului

O asistentă medicală de la Secția Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a suferit în această dimineață un infarct în timpul programului de lucru.

Datorită intervenției rapide a colegilor săi, asistenta a primit imediat îngrijiri medicale de specialitate. În prezent, aceasta se află în afara oricărui pericol și este sub tratament și supraveghere atentă din partea medicilor specialiști. Conform surselor Ora de Sibiu, asistenta este în vârstă de 56 de ani.

Conducerea spitalului și colegii își exprimă solidaritatea față de colega lor și de familia acesteia, transmițându-i gânduri de însănătoșire grabnică și sprijin în aceste momente dificile.

“O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a suferit un infarct în această dimineață, în timpul serviciului. Intervenția rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenței medicale de specialitate, iar pacienta se află în viață, sub tratament și atenta supraveghere a medicilor specialiști.Suntem alături de colega noastră și de familia ei în aceste momente dificile și îi transmitem întreaga susținere și gânduri de însănătoșire grabnică.” transmite purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu, Cristina Bălău

Un echipaj SAJ, primul sosit la cazul medical

Conform Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu, în urma unui apel la 112 realizat azi dimineață în jurul orei 7:00, un echipaj medical a ajuns de urgență la victimă și i-a acordat primul ajutor. Apoi au transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe.

“În această dimineață, în jurul orei 7:00, un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit pe Secția Medicală 1 a Spitalului Județean Sibiu pentru o colegă asistentă în vârstă de 57 de ani. Împreună cu colegele de pe secție, i s-a acordat asistență medicală de urgență, după care echipajul SAJ a transportat pacienta la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare și tratament.” a transmis Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu