aplauze pentru medicii militari sibieni! doi eroi în halat alb, recompensați pentru misiunile lor

Profesionalismul și devotamentul cadrelor medicale militare au fost astăzi recompensate la Sibiu.
În cadrul unei ceremonii desfășurate la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin”, colonel medic conf. univ. dr. Doru-Florian-Cornel Moga, comandantul unității, a acordat locotenentului medic Petrișor Dragoș-Ioan și plutonier medic Baciu Robert-Andrei, Emblema de Onoare a Medicinei Militare.
Distincțiile au fost oferite din partea Șefului Direcției Medicale, general-locotenent medic conf. univ. dr. Dragoș-Marian Popescu, ca semn de apreciere pentru profesionalismul și dedicarea excepțională demonstrate în îndeplinirea misiunilor specifice.
