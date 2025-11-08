boicot la cel mai înalt nivel: sua nu merge la summitul g20 din africa de sud

Președintele Donald Trump a anunțat că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 (G20) programat în acest an în Africa de Sud, motivând decizia prin modul în care țara tratează fermierii albi.

Anterior, Trump declarase că el însuși nu va lua parte la întâlnirea anuală a liderilor economiilor dezvoltate și emergente. Vicepreședintele JD Vance urma să-l reprezinte, însă o sursă apropiată planurilor acestuia a precizat că Vance nu va mai călători în Africa de Sud pentru summit.

„Este o rușine totală că G20 va avea loc în Africa de Sud”, a scris Trump pe rețelele de socializare.

Administrația Trump acuză de mult timp guvernul sud-african că ar permite persecutarea și atacarea fermierilor albi, minoritate în țară. În replică, autoritățile sud-africane s-au declarat surprinse de aceste acuzații, subliniind că albii din țară beneficiază în general de un nivel de trai mult mai ridicat decât majoritatea populației de culoare, la peste trei decenii de la sfârșitul apartheidului.

La începutul acestei săptămâni, în cadrul unui discurs economic susținut la Miami, Trump a sugerat chiar că Africa de Sud ar trebui exclusă din Grupul celor 20.