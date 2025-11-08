calvar pentru locuitorii din arhitecților: un miros insuportabil a “inundat” cartierul / video

Mai mulți locuitori ai Cartierului Arhitecților acuză un fermier că le face viața insuportabilă. Totul ar fi pornit de la decizia acestuia de a împrăștia îngrășământ natural, cel mai probabil provenit de la ovine, pe un teren aflat în imediata vecinătate a străzii Ascanio Damian.

Conform reclamanților, de mai bine de trei săptămâni fermierul a împrăștiat tone de îngrășământ natural pe sute de metri pătrați de teren. Acest lucru a creat un disconfort olfactiv accentuat, din cauza mirosului fiind imposibilă aerisirea apartamentelor sau utilizarea teraselor în scop recreativ.

“De trei săptămâni trăim cu acest disconfort major, iar situația pare să nu intereseze pe nimeni. Am contactat Primăria Cisnădie și Poliția Locală Șelimbăr, însă am fost informați că „nu pot face nimic”, pentru că proprietarul terenului are dreptul să își lucreze pământul, de parcă locuințele noastre ar fi problema, nu disconfortul creat.” a transmis revoltat un cititor Ora de Sibiu

Au încercat cu vorba bună

Locatarii blocurilor au încercat să discute cu proprietarul terenului, cerându-i să nu mai împrăștie îngrășământ, deoarece nu mai pot sta în case din cauza mirosului. Însă s-au lovit de un refuz categoric. Acesta ar fi afirmat că este pământul lui și face ce vrea, ba chiar le-ar fi spus că mai are de adus câteva mașini pline, pentru că terenul este mare.

“Am încercat să vorbim cu el. Este un domn mai în vârstă, puțin agresiv verbal și fizic. El a spus că e terenul lui și că legea îi permite. Și că pe el nu-l interesează și oricum vine sezonul ploios în curând și că nu mai avem de ce deschide geamurile. Blocurile sunt la 20-30 de metri de terenul lui. Noi ce vină avem? Nu se poate să miroase atât de îngrozitor.” a mai adăugat sibianul revoltat

Au apelat la autorități

După refuzul bărbatului de a înceta activitatea care produce disconfort olfactiv, locuitorii au depus plângeri la Primăria Șelimbăr și Cisnădie, precum și la Poliția Locală. Agenții sosiți la fața locului au putut doar să constate situația, fără a putea însă să aplice măsuri.

“Au venit cei de la Poliția Locală și au zis că dezvoltatorul este de vină, că a pus blocurile lângă terenul omului. Și că ei nu au ce face și să reclamăm la Garda de Mediu. Mi-au răspuns și de la Primăria Cisnădie că terenul este de fapt al Șelimbărului. Ce să zic?! Eu îi invit pe ambii primari să vină să stea doar 5 minute în zonă. Nu vor rezista!

Ce spune legea!

Potrivit legislației române, un proprietar nu poate împrăștia îngrășământ cu miros puternic lângă locuințe fără să țină cont de vecini. Codul civil interzice „imisiunile excesive” (mirosuri, fum, zgomot), iar Legile 195/2005 și 104/2011 obligă prevenirea disconfortului olfactiv și permit autorităților să intervină.

Normele agricole prevăd că dejecțiile animale trebuie încorporate rapid în sol și nu pot fi depozitate lângă locuințe. Împrăștierea care creează miros insuportabil poate fi considerată ilegală și reclamată la Garda de Mediu, DSP sau Poliția Locală.