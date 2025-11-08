ce au cumpărat deosebit românii de black friday: kilograme de aur, tone de carne, mii de kendame și bilete la festivaluri

Ediția Black Friday din acest la eMAG a adus cifre record și o listă de cumpărături greu de imaginat. Într-o singură zi, peste 703.000 de români au comandat 3,5 milioane de produse, cu o valoare totală de aproape 986 de milioane de lei — o creștere de 10% față de anul trecut.

Printre cele mai neobișnuite achiziții se numără 6,2 kilograme de aur, 49 de tone de carne de porc, peste 8.500 de bilete la festivaluri și 18.000 de kendame. De asemenea, 27 de clienți au comandat automobile, inclusiv un BMW i4 electric și trei modele Volvo.

Tinerii au fost cei mai activi cumpărători, orientându-se nu doar către electronice, ci și către experiențe, abonamente și produse de divertisment. Potrivit datelor companiei, categoriile cu cele mai mari creșteri au fost produsele de gaming (+97%), suplimentele și vitaminele (+63%), cafeaua și ceaiul (+50%) și articolele de igienă (+30%).

Un aspect remarcabil este și faptul că o treime dintre comenzi au fost achitate în rate, multe prin servicii de plată cu dobândă zero, semn că românii și-au planificat din timp cheltuielile.

Peste 15.000 de comercianți au participat prin platforma Marketplace Emag, vânzând peste un milion de produse. Cele mai multe comenzi au venit din Dolj, Ilfov, Constanța, Timiș și Brașov.

Black Friday 2025 confirmă apetitul tot mai mare al românilor pentru cumpărături online — dar și o schimbare de priorități, unde printre televizoare și telefoane apar tot mai des aurul, carnea de porc și kendamele.