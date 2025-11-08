ceață densă pe drumurile din sibiu: sfaturi pentru șoferi și pietoni

Ceața densă le dă bătăi de cap șoferilor, în dimineața zilei de sâmbătă, pe mai multe artere rutiere din județele Sibiu și Brașov.

Potrivit Centrului Infotrafic, fenomenul reduce semnificativ vizibilitatea, în anumite zone aceasta coborând chiar sub 50 de metri.

Autoritățile atrag atenția conducătorilor auto că se circulă în condiții dificile și îi îndeamnă să adapteze viteza la starea drumului, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să utilizeze corect luminile de întâlnire și proiectoarele de ceață. Depășirile sunt considerate extrem de riscante în astfel de condiții și ar trebui evitate.

Reprezentanții poliției rutiere transmit și un avertisment pentru pietoni, recomandându-le să fie atenți la traversarea drumului și să utilizeze doar trecerile marcate. Aceștia sunt sfătuiți să se asigure că sunt observați de șoferi înainte de a păși pe carosabil.