dramă la avrig: un bărbat s-a spânzurat după ce și-a anunțat gestul pe facebook / video

Tragedie în localitatea sibiană Avrig. Un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și-a pus capăt zilelor, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Conform surselor exclusive Ora de Sibiu, avrigeanul Oprișcan Florin avea o iubită în localitatea Bradu, iar, în urma unor neînțelegeri, femeia i-a făcut plângere la poliție. Aceasta l-ar fi acuzat că a încercat să-i agreseze sexual fiica, în vârstă de aproximativ 16 ani.

Polițiștii sibieni l-au reținut pentru 24 de ore, iar apoi procurorii i-au prelungit mandatul pentru 30 de zile. După ce a stat această perioadă în arestul din Sibiu, bărbatul a fost transferat la Penitenciarul Aiud, unde a mai stat alte 30 de zile. Se pare că acesta ar fi fost și motivul pentru care a cedat psihic.

A fost eliberat acum câteva săptămâni și aștepta finalizarea procesului. Apropiații au declarat că era măcinat de gândul reîntoarcerii în închisoare, mai ales că susținea că totul a fost o înscenare. Într-o transmisiune live, bărbatul și-a anunțat intenția de a-și încheia socotelile cu viața.

Sursele Ora de Sibiu au declarat că bărbatul s-a spânzurat cu o funie și a fost găsit sâmbătă dimineață, în jurul orei 6:00, de fratele său. Deoarece fapta nu s-a produs de mult timp, fratele a sunat imediat la 112. Un echipaj SMURD a sosit la fața locului și a început manevrele de resuscitare, însă fără succes.

Poliția Sibiu confirmă incidentul

“La data de 8 noiembrie 2025, la ora 07:52, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, într-o anexă a unui imobil din orașul Avrig, se află o persoană de sex masculin spânzurată. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Persoana a fost găsită fără semne vitale, fiind identificată ca un bărbat de 43 de ani, domiciliat în orașul Avrig. Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului.” transmite IPJ SIBIU