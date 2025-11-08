iar am pierdut: csu înfrângere în capitală

Dinamo București a învins sâmbătă seara, în Capitală pe CSU Sibiu, cu scorul de 86-74, în etapa a opta a Ligii Naționale de baschet masculin.

Dinamo a fost mai eficientă în a doua parte a primului sfert și astfel, după primele 10 minute conducea cu 23-12. În sfertul secund,”dulăii” s-au desprins la 31-12, dar sibienii au reintra în meci și au redus din diferență.

La pauza mare, tabela indica 44-33 pentru dinamoviști.

Echipa de pe malul Cibinului s-a apropiat la patru lungimi în startul sfertului al treilea. După 30 minute, echipa din Capitală rămânea în avantaj, 64-55.

Elevii lui Geert Hammink au părut din nou că revin în joc, dar apoi Dinamo s-a distanțat și a câștigt cu 86-74.

CSU are un bilanț de 2-6 după primele opt jocuri și șanse reduse să prindă primele șapte locuri, cele care duc în play-offf.