încă o tragedie în sistemul medical: o doctoriță a murit la datorie, în timpul gărzii

Eva Kiss, o doctoriță în vârstă de 66 de ani, aflată în tura de noapte la Clinica Pediatrie I din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, a fost găsită fără suflare în timp ce era de gardă.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 noiembrie, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.

Aceasta a fost descoperită în stare de inconștiență, în jurul orei 06:30, într-o încăpere a unității medicale. Echipajul medical ajuns la fața locului a aplicat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

Eva Kiss era medic primar la Pediatrie și șef de lucrări la UMF Cluj, fiind apreciată pentru profesionalismul și empatia față de pacienți. Era implicată și în formarea viitorilor medici, moartea sa reprezentând o pierdere semnificativă pentru comunitatea medicală, dar și pentru pacienți.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Reprezentanții spitalului au confirmat decesul și au transmis condoleanțe familiei.

„Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist”, a declarat pentru Știri de Cluj purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu.

Tragedia survine la doar câteva zile după un alt caz similar, petrecut la finalul lunii octombrie, când directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău a fost găsită moartă în camera de gardă.