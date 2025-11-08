După cinci înfrângeri consecutive, FC Hermannsadt speră să se redreseze duminică, când la Sibiu vine campioana FCSB.

Sibienii sunt în plină criză, după ce au pierdut ultimele patru jocuri pe ”Municipal”, contra unor adversari accesibili. FCSB a început foarte slab sezonul, dar este în revirment, după ce a câștigat patru din ultimele cinci etape. Campioana este favorită în duelul de duminică, programat de la ora 20.30, la Sibiu, dar Marius Măldărășanu speră într-un rezultat pozitiv, care să dea tonul revirimentului.

”Oricine poate bate pe oricine, asta s-a întâmplat sezonul trecut, în actualul este la fel. Având acest meci contra FCSB-ului, putem obține ceva, spun asta de fiecare dată, că ne dorim să ne batem pentru cele trei puncte, dar în situația în care suntem, important e să nu pierdem. Trebuie să ne legăm de ceva, să deblocăm situația, chiar dacă întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători foarte valoroși, putem compensa prin atitudine. În momentul în care vom da totul pe teren, dacă vom face asta, atunci cu siguranță putem spune că compensăm anumite minusuri. Sunt fazele fixe care la fel, pot compensa, adică fiecare echipă are șansa ei. Noi avem șansa noastră duminică, dar trebuie să ne legăm de fiecare metru de teren, de fiecare minge și să dăm totul” a declarat Marius Măldărășanu, într-o conferință de presă susținută sâmbătă la Sibiu.

”Targetul e să nu pierdem”

Măldărășanu le cere jucătorilor săi să fie o echipă unită pe teren și să arate personalitate. ”Trebuie să avem personalitate, trebuie să ne asumăm, le spun băieților și o spun și chiar și la conferințe mereu, pentru că sunt lucruri care trebuie să le vedem în teren. Sunt jucători diferiți, unii cu calitate tehnică mai bună, alții mai puțin bună, dar compensează prin efort, atitudine și atunci trebuie să așa să creăm un mix în care toată lumea să se lupte pentru fiecare de lângă el. Duminică, cu FCSB este un meci în care targetul nostru este să nu pierdem” a susținut antrenorul sibienilor.

Pe lângă criza rezultatelor, lotul sibienilor este subțiat de accidentările lui Stoica, Kujabi, Căbuz, Balaure și suspendarea lui Selimovic, iar Antwi nu are drept de joc contra FCSB-ului, echipă care l-a împrumutat la Sibiu. ”Apar probleme din nimic, suferim ca lot și valoric, trebuie să găsim soluții” a mai spus Măldărășanu.

În lotul deplasat de FCSB la Sibiu vor reveni și Vlad Chiricheș și Vali Crețu, ambii revenind după lungi accidentări. Alexandru Pantea este suspendat, iar în locul său va evolua Ionuț Cercel.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Muțiu – L. Stancu (Oroian), Căpușă, Karo, Bejan, Ciubotaru – Albu, Ivanov (Biceanu), Jair – Gjorgiesvki, Neguț.