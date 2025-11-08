motociclist lăsat pieton pentru 2 ani: are de plătit și o amendă usturătoare / video

Un motociclist a fost surprins încălcând în mod repetat mai multe reguli de circulație. Goana lui de pe șosele a fost filmă chiar din elicopterul Poliției Române
În urma verificărilor, acesta a acumulat 13 sancțiuni contravenționale, ceea ce l-au lăsat fără permis pentru 780 de zile (aproximativ 2 ani și 2 luni). Mai mult, are de plătit o amendă totală de aproximativ 16.000 de lei.
Filmarea motociclistului inconștient a fost realizată în județul Bihor, în apropiere de orașul Aleșd.
Autoritățile atrag atenția asupra necesității respectării legii, subliniind că nepăsarea față de reguli poate avea consecințe serioase pentru siguranța rutieră.
„Indiferent dacă suntem pietoni, conducători auto sau motocicliști, legea trebuie respectată. Conduceți prudent și regulamentar”, transmit reprezentanții Poliției.
