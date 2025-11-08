român arestat în bulgaria: este acuzat că a ucis 6 migranți după o urmărire ca-n filme

Parchetul Districtual din Burgas a reținut pentru 72 de ore un cetățean român acuzat că a provocat moartea a șase migranți, după o urmărire dramatică cu poliția.

Incidentul s-a produs în apropiere de Burgas, când vehiculul condus de bărbat a părăsit carosabilul și a plonjat în lacul Vaia.

Autoritățile bulgare au precizat că șoferul, identificat cu inițialele S.K., transporta nouă migranți pe care îi ajuta să treacă ilegal frontiera și să tranziteze teritoriul Bulgariei.

Conform Mediafax, anchetatorilor, S.K. conducea cu viteză excesivă și a ignorat mai multe semnale luminoase și sonore ale poliției de frontieră, care îl urmărea cu trei vehicule. În ciuda avertismentelor și a încercărilor repetate de oprire, șoferul a continuat să fugă, evitând în mod intenționat arestarea.

Urmărirea s-a încheiat tragic după ce mașina a pierdut controlul, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un panou publicitar de pe marginea drumului. Vehiculul s-a răsucit și a căzut în lacul Vaia, provocând moartea a șase migranți și rănirea altora. Șoferul a supraviețuit și este cercetat pentru omor calificat și sprijinirea trecerii ilegale a frontierei.

Polițiștii care au observat mașina în apropiere de localitatea Yasna Polyana și au încercat să-l oprească pentru control, însă șoferul a accelerat și a continuat cu viteze de peste 150 km/h spre Burgas.