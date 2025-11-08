sibiul nu poate folosi un jucător vital la meciul cu fcsb

Împrumutat de FC Hermannstadt de la FCSB, Nana Antwi este blocat de o clauză de contract să evolueze contra echipei de care aparține.

FC Hermannstadt a reușit în vară să prelungească împrumutul lui Nana Antwi de la FCSB, după tratative anevoioase, patronul campioanei fiind supărat la acea vreme pe sibieni pentru că nu i l-a cedat înapoi pe Ianis Stoica pentru suma de 1 milion de euro.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Până la urmă, ghanezul Nana Antwi a ajuns pentru al doilea sezon consecutiv la Sibiu, sub formă de împrumut de la FCSB, însă echipa campioană i-a strecurat o clauză prin care ghanezul nu poate evolua în meciurile contra roș-albaștrilor. Spre deosebire de stagiunea precedentă, FCSB nu va mai suporta salariul integral, ci doar 50%.

”Nana nu are drept de joc, sunt problemele noastre, nu trebuie să ne plângem, trebuie să găsim soluții” a anunțat antrenorul Marius Măldărășanu.

Cel mai probabil, pe flancul drept al defensivei în meciul de duminică, cu FCSB, va apărea Luca Stancu, dar o soluție este și Alexandru Oroian, jolly-joker-ul echipei, folosit pe mai multe posturi, atât ca fundaș de bandă cât și mjlocaș central.

Lista absenților din rândul echipei sibiene la jocul de duminică este una lungă. Astfel, Selimovic este suspendat, iar Balaure, I. Stoica, Kujabi sunt accidentați.

În plus, Ivanov are o lovitură în talpă și este incert, la fel ca și Căpușă, cu probleme la umăr. ”O spun mereu, cine intră trebuie să dea totul, de asta sunt la Sibiu. Suferim ca lot, și valoric” a subliniat antrenorul Marius Măldărășanu înainte de confruntarea cu FCSB, de duminică, de pe ”Municipal”.

FC Hermannstadt este penultima în clasament după 15 etape, cu doar 10 puncte. Sibienii au cinci înfrângeri consecutive în campionat și au pierdut ultimele patru jocuri de pe ”Municipal”.