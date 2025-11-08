start în returul superligii sibiu. ce etapă bună pentru acs păltiniș rășinari

ACS Păltiniș Rășinari s-a distanțat în fruntea Superligii Sibiu, având trei puncte avans față de urmăritoarea ACS Bradu.

În prima etapă din returul Superligii Sibiu, ACS Păltiniș Rășinari a realzat scorul rundei, 10-1 (5-0) cu Săliște. Pentru liderul Superligii Sibiu au punctat Aldea (4), Cosovanu (2), M. Popa, Greavu, Tomuță și Frățilă.

ACS Bradu s-a împiedicat acasă, 1-1 cu Interstar Sibiu, revelația actualului sezon. Astfel, Bradu este acum la trei puncte în spatele liderului.

La debutul noului antrenor, Dumitru Solomon, FC Agnita a spulberat pe Arsenal Sibiu cu 9-0. Cu obiectiv promovarea la startul sezonului, Agnita trebuie să tragă tare în cele opt etape rămase din sezonul rgular pentru a reuși să prindă play-off-ul, unde punctele se înjumătățesc.

Voința Sibiu nu a avut probleme pe teren propriu, 4-0 cu Tălmaciu și este în grafic pentru a prinde o poziție de play-off.

FC Avrig s-a impus pe teren propriu, 2-0 cu Alma Sibiu.