victorie prețioasă pentru șelimbăr contra bistriței. ”călăreții roșii” ies din subsolul clasamentului

CSC Șelimbăr a câștigat sâmbătă la Cisnădie, 3-1 cu Gloria Bistrița, în etapa a 13-a a sezonului regular din Liga 2 și ”călăreții roșii” părăsesc locurile retrogradabile.

Într-un duel foarte important în lupta pentru evitarea retrogradării, Șelimbărul avea nevoie de puncte în disputa cu Gloria, pentru a ieși din subsolul clasamentului.

Bistrița a început mai bine și a deschis scorul în minutul 10, prin Mensah, care a înscris după ce portarul Măluțan respinsese inițial. Șelimbăr a reacționat rapid și a egalat în minutul 19, prin Boboc, cu un un șut bun, de la 20 de metri.

Șelimbărenii trec în avantaj pe tabelă în minutul 32, când Petrescu pasează pentru Andrei Șerban, care șutează plasat, din prima, de la 22 de metri, fără nicio șansă pentru portarul Bistriței.

”Călăreții roșii” se puteau desprinde în minutul 65, când Petrescu și A. Șerban au ratat la aceași fază, fiind blocați de portarul Avram. În minutul 73, Jurj irosește și el o șansă mare pentru sibieni.

În minutele de prelungiri, Șelimbăr stabilește scorul final, 3-1, după ce Luca pasează în fața porții, de unde Lenghel înscrie.

Șelimbăr a urcat pe locul 16, cu 12 puncte din 13 jocuri și confirmă revirimentul din ultima perioadă.

CSC Șelimbăr: Măluțan – A. Șerban (Buzan 66′), Wiktorski, Natea, S. Șerban – Boboc (Cotogoi 88′), Al. Luca – T. Ivan (Lenghel 66′), D. Benzar (Gherman 75′), Petrescu (Giafer 88′) – Jurj. Antrenor: Eugen Beza