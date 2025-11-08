ziua arhanghelilor mihail și gavriil: peste 1,5 milioane de români își serbează onomastica

România îi cinstește astăzi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ziua îngerilor păzitori și a protectorilor militarilor, jurnaliștilor și scriitorilor

Sâmbătă, 8 noiembrie, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Biserica îi pomenește nu doar pe cei doi arhangheli, ci și pe toate cetele îngerești, ființe spirituale considerate mijlocitori între om și Dumnezeu.

Potrivit tradiției creștine, îngerii sunt ființe lipsite de trup și sex, create pentru a sluji și a proteja. Nu se nasc, nu se înmulțesc și nu mor. Sunt prezenți lângă oameni încă de la începutul istoriei, iar fiecare om, spune credința, primește un înger păzitor care îl însoțește pe tot parcursul vieții. Prezența lor nu anulează libertatea omului, pot interveni doar atunci când sunt chemați prin rugăciune.

Scriitorul Andrei Pleșu descrie această apropiere dintre om și înger ca pe o „fraternitate”, iar autorul Savatie Baștovoi afirma, într-un discurs celebru la Salonul de la Paris, că poporul român „trăiește alături de îngeri”, regăsindu-și rezistența în credință și cultură prin sprijinul lor.

Cine este Arhanghelul Mihail

Numele Mihail provine din ebraică și înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, o întrebare retorică ce subliniază unicitatea divinității. În icoane, Arhanghelul Mihail apare cu sabia în mână, simbol al dreptății și al luptei împotriva răului.

Textele biblice și tradiția îi atribuie o serie de intervenții decisive: l-ar fi condus pe Lot în afara Sodomei, i-ar fi protejat pe tinerii aruncați în cuptor la Babilon și l-ar fi eliberat pe Apostolul Petru din închisoare. Este considerat „voievodul oștirilor cerești” și apărătorul celor drepți. În România, Mihail este patronul spiritual al Forțelor Armate.

Cine este Arhanghelul Gavriil

Numele Gavriil este format din două cuvinte ebraice: „gabar” (putere) și „El” (Dumnezeu) și poate fi tradus ca „Dumnezeu este puterea mea”.

El este mesagerul prin excelență: transmite omenirii planul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament îi oferă profetului Daniel explicațiile unei vedenii. În Noul Testament, tot el îi aduce Mariei vestea nașterii lui Iisus, moment care schimbă istoria creștinismului.

Gavriil este considerat simbol al cuvântului care luminează și al adevărului rostit. De aceea, tradiția îl vede drept protector al jurnaliștilor, al scriitorilor și al tuturor celor care lucrează cu puterea cuvântului.

Ziua celor care poartă numele Arhanghelilor

În România, aproximativ 1,4 – 1,5 milioane de persoane își serbează onomastica de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Mulți români îi consideră protectori ai casei și ai familiei, iar această zi este marcată prin participare la slujbe, aprinderea lumânărilor și rugăciuni de mulțumire.