coregrafie de excepție a galeriei lui fc hermannstadt: ”de 10 ani rulăm cel mai frumos film” / video foto

Fanii lui FC Hermannstadt au afișat o coregrafie deosebită înaintea meciului cu FCSB, sărbătorind 10 ani de existență ai clubului.

Cu 8400 de spectatori în tribună, meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-3 a debutat cu un minut de reculegere ținut în memoria legendarului Emeric Ienei, antrenorul care a câștigat cu Steaua trofeul Cupa Campionilor Europeni, la 7 mai 1986.

Galeria echipei sibiene a afișat o coregrafie absolut spectaculoasă, la 10 ani de existență ai clubului. FC Hermannstadt a avut trei promovări succesive, o performanță greu de repetat.

”De 10 ani rulăm cel mai frumos film!” a fost mesajul transmis de fanii echipei de pe malul Cibinului.

În 2015, FC Hermannstadt a început din Liga 4 și a avut un urcuș rapid spre Superliga.