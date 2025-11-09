coregrafie de excepție a galeriei lui fc hermannstadt: ”de 10 ani rulăm cel mai frumos film” / video foto

Fanii lui FC Hermannstadt au afișat o coregrafie deosebită înaintea meciului cu FCSB, sărbătorind 10 ani de existență ai clubului.
Cu 8400 de spectatori în tribună, meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-3 a debutat cu un minut de reculegere ținut în memoria legendarului Emeric Ienei, antrenorul care a câștigat cu Steaua trofeul Cupa Campionilor Europeni, la 7 mai 1986.
Galeria echipei sibiene a afișat o coregrafie absolut spectaculoasă, la 10 ani de existență ai clubului. FC Hermannstadt a avut trei promovări succesive, o performanță greu de repetat.
”De 10 ani rulăm cel mai frumos film!” a fost mesajul transmis de fanii echipei de pe malul Cibinului.
În 2015, FC Hermannstadt a început din Liga 4 și a avut un urcuș rapid spre Superliga.
