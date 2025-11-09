crimă cumplită în românia: tânără de 25 de ani, ucisă pe stradă de soț, sub privirile copilului de 3 ani

Tragedie sâmbătă seara, în comuna Beciu, județul Teleorman. O femeie de 25 de ani a fost înjunghiată mortal pe stradă chiar de către soțul ei, în timp ce se afla împreună cu fiul lor de 3 ani.
Potrivit IPJ Teleorman, polițiștii din Turnu Măgurele au fost sesizați prin apel la 112 de un localnic care a observat femeia căzută în stare de inconștiență. Echipajele sosite la fața locului au găsit-o pe tânără în stop cardio-respirator, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut-o salva.
Din primele informații, agresorul – un bărbat de 42 de ani, de care victima era despărțită de câteva luni – ar fi atacat-o cu un cuțit, apoi a fugit. Polițiștii l-au găsit mai târziu la locuința părinților săi, rănit la mâini și la gât, după ce ar fi încercat să se autovătămeze.
Bărbatul a fost transportat la spital sub pază, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru omor calificat. Anchetatorii urmează să stabilească exact circumstanțele tragediei, petrecută sub privirile propriului copil. foto: arhivă
