CSU Sibiu a ajuns la un acord de reziliere a contractului cu americanul Bryden Parker, un pivor care nu mai era în lot de câteva etape.

Adus în toamnă la CSU, Parker nu a impresionat deloc la Sibiu, fiind exclus din lot după primele cinci etape. A avut medii de 10,36 minute pe meci și 3 puncte. În 2024, Brayden a semnat primul său contract profesionist în Europa cu Kangoeroes Mechelen, dar s-a despărțit de echipa belgiană la jumătatea lunii aprilie, după ce a suferit o accidentare.

”𝐌𝐮𝐥𝐭̦𝐮𝐦𝐢𝐦, 𝐁𝐫𝐚𝐲𝐝𝐞𝐧! Am ajuns la un comun acord privind încetarea colaborării cu jucătorul Brayden Parker. Îți mulțumim pentru efortul depus și îți dorim mult succes în continuare!” este postarea dată publicității de clubul CSU.

După eșecul cu CSM Tg. Mureș, conducerea clubului CSU a susținut o conferință de presă, în care a anunțat că jucătorii Brufen Parker și Kay Edwards au fost înștiințați că se dorește rezilierea amiabilă a acordurilor.

Dacă Edwards a continuat să joace la CSU până sibienii îi vor găsi înlocuitor, Parker nu a mai fost inclus în lot.

CSU Sibiu caută în continuare un pivot care să ajute echipa atât în atac, cât și în apărare.