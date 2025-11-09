kevin ciubotaru a semnat noul contract: “merită să facă pasul în străinătate”

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru a iscălit cu un nou agent de jucători și a optat pentru a fi reprezentat de Liubliana Nedelcu.

Kevin Ciubotaru (21 ani) traversează un sezon foarte bun la Sibiu și a făcut pasul spre Naționala U 21, debutând și la reprezentativa de seniori în amicalul cu Moldova, din octombrie.

Noul agent al jucătorului, Ljubliana Nedelcu a anunțat public că este deschisă oricărei discuții de transfer, încă din iarnă. Acesata pare a fi apropiată de selecționerul Mircea Lucescu, fiind la marginea terenului după succesul cu Austria.

“Kevin este un fotbalist foarte promițător. Pe lângă calitățile sale, m-a impresionat la meciul cu Austria. Deși nu a jucat, a fost extrem de fericit. A fost primul care a sărit la gol. De oameni din aceștia avem nevoie. Am semnat cu el și vom vedea ce va fi în iarnă. Deocamdată, i-am spus să se concentreze pe meciul cu FCSB și ce urmează până în iarnă, vom vedea după aceea. El trebuie să dea ce are mai bun și să continue la națională, pentru că este urmărit la fiecare meci” a anunțat la DigiSport impresara lui Kevin Ciubotaru.

”Clubul trebie să primească ceea ce merită”

Agenta jucătorului speră ca Ciubotaru să facă pasul în străinătate.

”Pe mine nu m-a sunat nimeni de la FCSB, iar eu nu voi spune nu niciunei echipe. Analizăm toate ofertele primite. Totuși, la calitățile pe care le are Kevin, trebuie să facă pasul la o echipă mai puternică din străinătate, eu cred că poate. Nu știu despre vreo sumă de transfer, cei de la Hermannstadt trebuie să stabilească. Sunt sigură că vom găsi o cale dacă vom avea ceva concret. Și clubul trebuie să primească ceea ce merită, pentru că de la Sibiu a ajuns la națională”, a spus Liubliana Nedelcu.