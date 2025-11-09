nunțile și botezurile, sub lupa anaf: controale stricte privind fiscalizarea încasărilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală va demara începând de luni, 10 noiembrie, o serie de controale în rândul societăților care organizează nunți, botezuri și alte evenimente private.

Inspectorii vor verifica modul în care firmele respectă legislația fiscală, în special emiterea bonurilor fiscale, întocmirea documentelor contabile pentru încasări și declararea corespunzătoare a taxelor și contribuțiilor aferente angajaților.

Potrivit ANAF, verificările nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive. Controalele vor avea loc în afara orelor în care se desfășoară astfel de evenimente, iar participanții nu vor fi vizați.

Reprezentanții instituției susțin că măsura vine ca urmare a unor nereguli constatate anterior în industrie, precum nedeclararea veniturilor sau utilizarea forței de muncă fără forme legale. În prima etapă, peste 80 de firme din domeniul organizării de evenimente vor fi supuse verificărilor.

În cursul verii, ANAF a desfășurat o campanie de informare adresată organizatorilor de evenimente, în care a fost explicat modul corect de declarare a veniturilor. Rezultatele acesteia se văd deja, spun reprezentanții instituției: sumele declarate la bugetul de stat au crescut cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a urcat cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%.

Autoritățile transmit că vor continua monitorizarea sectorului, iar acolo unde vor fi descoperite nereguli, companiile vor fi sancționate conform legii.