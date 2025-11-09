scandal între un turist din cluj și proprietarul unei cazări din sibiu: „nu era ce am văzut pe booking” / foto

Un turist venit la Sibiu a avut parte de o experiență neplăcută în unitatea de cazare aleasă de pe site-ul Booking.com. Acesta reclamă condiții mult inferioare față de prețul plătit, dar și neconcordanțe între fotografiile prezentate și realitatea din locație.

Conform reclamației primite pe adresa redacției, un tânăr clujean a povestit că, în data de 3 noiembrie, a rezervat o noapte de cazare la Luxor – Jacuzzi & Cozy Apartments din Sibiu. L-a atras cel mai mult faptul că locația avea jacuzzi și era aproape de centrul orașului.

După câteva zile, pe 7 noiembrie, acesta a intrat în posesia cheii. Totuși, ar fi constatat că unele condiții nu corespundeau cu ceea ce rezervase.

„Când am ajuns, era cu totul altceva. Era, de fapt, în podul unei case. Cred că nu are nici aviz ISU. Am plătit 445 de lei și voiam neapărat jacuzzi. Fac un tur prin mai multe orașe: am fost la Brașov și apoi am ajuns la Sibiu. Am rămas șocat. La ora 23:00 am luat legătura cu proprietarul, un om foarte arogant. În încăpere erau 16 grade, iar afară 6. În ceea ce privește jacuzziul, concentrația de clor era foarte mare și mi s-a făcut rău. Era și murdar. Mai mult, lenjeria de pat mirosea foarte urât, iar podeaua era prinsă cu șuruburi. Am fost dezamăgit de condiții. Proprietarul trebuia să vină și să-mi dea banii înapoi. Am plecat și m-am cazat la alt hotel din vecinătate.” a declarat telefonic turistul nemulțumit

Proprietarul apartamentului respinge acuzațiile

Contactat de jurnaliștii de la Ora de Sibiu pentru un punct de vedere, proprietarul locației a povestit, din perspectiva sa, toată interacțiunea cu turistul. Acesta a respins orice acuzație referitoare la curățenie sau lipsa căldurii, menționând că singurul minus a fost cel legat de podeaua prinsă în șuruburi, deoarece acolo s-a produs o defecțiune în timpul procesului de rașchetare.

“Acolo avem o cazare cu mai multe apartamente. Centrala este comună, iar domnul a fost singurul care a avut această problemă, pentru că nu și-a pornit caloriferul. Noi trimitem mesaje automate prin care explicăm cum se pornește căldura. Mai mult, avem aer condiționat care încălzește. A fost un client dificil. I-am explicat ce trebuie să facă, dar dânsul spunea doar că îi este frig și că va face pneumonie. Nu îmi asculta indicațiile. Legat de jacuzzi, facem igienizarea după fiecare cazare. Sunt jacuzzi de mii de euro, cu filtre de curățare și tot ce este necesar. Podeaua este desprinsă pentru că s-a greșit la rașchetare. Sunt apartamente noi și încercăm să oferim cele mai bune condiții. O să o reparăm. De asemenea, resping acuzațiile referitoare la mirosul urât al lenjeriilor. Ele sunt noi și le ducem tot timpul la spălătorie. Mie nu mi s-a spus nimic despre lenjerii sau jacuzzi, ci doar că era frig și că nu funcționa căldura.” a transmis proprietarul locației

Proprietarul locației a mai transmis și faptul că tânărul s-a cazat la ora 18:00, iar primele reclamații au fost făcute după mai bine de cinci ore. Într-o fotografie trimisă redacției se poate observa cum proprietarul locației cere, prin WhatsApp, o poză cu setarea caloriferelor, în eventualitatea transmiterii unor noi indicații pentru remedierea problemei. Însă turistul nu a mai răspuns nici la mesaj, nici la apelul vocal.

Ce spun alți clienți referitor la condițiile de cazare

Mai mulți clienți care au ales să se cazeze la Luxor – Jacuzzi & Cozy Apartments din Sibiu au reclamat probleme legate de funcționarea și întreținerea jacuzzi-ului din camere. Printre nemulțumirile frecvente se numără jeturile de masaj care nu funcționau corespunzător sau pornirea aleatorie a jacuzzi-ului, apa tulbure sau cu miros neplăcut, precum și lipsa igienizării adecvate între cazări. În unele cazuri, jacuzzi-ul era uzat, murdar, iar telecomenzile nu funcționau sau trebuiau încărcate manual, ceea ce a creat frustrări semnificative turiștilor.

Pe lângă problemele tehnice ale jacuzzi-ului, clienții au semnalat și deficiențe legate de curățenie și condițiile generale ale apartamentelor. Printre acestea: mirosuri neplăcute în camere și la lenjerii, podele prinse cu șuruburi sau deteriorate, temperaturi scăzute în baie sau lipsa căldurii, spații insuficient ventilate și zgomot deranjant de la dezumidificatoare sau aparatele de aer condiționat. Mai mulți turiști au apreciat designul și amplasarea locației, însă au menționat că experiența reală a fost mult sub așteptări, raportat la prețul plătit.

Recenzii pozitive

“Apartament foarte curat și confortabil, cu jacuzzi excelent pentru relaxare. Locația este aproape de centru, dar liniștită. Gazde amabile și primitoare. Ne-am simțit minunat și vom reveni cu drag“

“Copiii au fost foarte încântați să aibă un jacuzzi numai pentru ei.“

“Am fost plăcuți impresionați de temperatura apei din jacuzzi (38 de grade) când am ajuns.“

“Totul funcțional și clar explicat. Jacuzzi nota 10.”

“Sincer, experiența de a te uita la film direct din jacuzzi, cu apa fierbinte, este una deosebită“

Recenzii negative