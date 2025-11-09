teatrul „gong” sibiu prezintă magia transformării prin artă

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu găzduiește, între 10 noiembrie și 19 decembrie, expoziția „Metamorfoze / Metamorphosis”.

Aceasta prezintă 10 măști și 22 de fotografii realizate în cadrul unei rezidențe artistice organizate de Neamera Teatro pentru voluntarii Teatrului „Gong”.

În luna octombrie, voluntarii Teatrului „Gong” au avut șansa de a participa la o serie de ateliere susținute de Diana Costa (Italia) și Pablo Durán Rojas (Spania), fondatorii companiei Neamera Teatro. Derulate sub titulatura „Metamporphosis – fascinația transformării”, activitățile s-au derulat ca un proces formativ și creativ în care fiecare participant a fost provocat să exploreze tema identității și a transformării personale printr-un demers artistic ce îmbină arta teatrală, expresia scenică și fotografia. Folosind cartonul ca bază alături de alte materiale reciclate, tinerii au dat viață unor ființe imaginare, sub forma unor măști spectaculoase. Fotograful Ovidiu Matiu a surprins aceste personaje în cele mai sugestive spații din oraș, acolo unde fiecare participant a ales locul potrivit pentru a-și exprima noua identitate.

„Rezultatele au fost surprinzătoare: forme pline de culoare, volum, fantezie și un strop de nebunie creativă. Imaginile rezultate invită publicul să descopere o poezie vizuală în care figurile și peisajul urban se completează într-un dialog plin de armonie.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Acest proiect a avut loc cu sprijinul Institutului Italian de Cultură din București și al Ambasadei Spaniei la București.

Expoziția poate fi vizitată gratuit de luni până vineri între orele 10:00 – 18:00, precum și cu 30 de minute înainte de începerea evenimentelor derulate la sediul teatrului indiferent de oră sau zi, în perioada 10 noiembrie – 19 decembrie 2025. Pentru tururi ghidate în grupuri organizate, vă rugăm să vă rezervați locurile prin mesaj e-mail către madalina(@)teatrulgong.ro, în limita disponibilității.