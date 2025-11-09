thriller de infarct pe municipal: fc hermannstadt egalată în prelungiri de fcsb după un meci cu 6 goluri / video foto

După un meci absolut nebun, FC Hermannstadt a remizat pe ”Municipal”, 3-3 cu FCSB și a întrerupt seria neagră de cinci eșecuri consecutive. Sibienii au fost la două minute de un succes important.

Sibiul era clar outsider în acest joc, ținând cont și de absențele lui Balaure, Căbuz, Stoica, Kujabi (accidentați), Antwi și Selimovic (fără drept de joc).

Fanii sibieni au pregătit o coregrafie specială, sărbătorind 10 de ani de la înființarea clubului, în 2015, când echipa a început din Liga 4 și a avut un urcuș rapid.

”De 10 ani rulăm cel mai frumos film!” a fost mesajul transmis de fanii echipei de pe malul Cibinului. Peste 8400 de spectatori au venit duminică seara la această partidă și nu au regretat.

Meciul a început cu un moment de reculegere în memoria lui Emeric Jenei.

FCSB a deschis scorul după doar 3 minute, când Cisotti este găsit singur în careul sibian, italianul a pasat altruist pentru Thiam, care a înscris cu poarta goală.

Reputații tehnicieni sibieni Viorel Hizo și Jean Gavrilă au privit unul lângă altul din tribuna oficială dezamăgiți de modul cum apărarea lui FC Hermannstadt a capotat așa rapid. FCSB nu profită însă de momentul favorabil și se mulțumește cu o posesie lentă.

Meciul pare că scade în intensitate, Thiam trage violent din 25 de metri, puțin pe lângă poartă.

Sibiul egalează în minutul 25 prin Chițu, care scapă singur în careu după o pasă inspirată de la Neguț și înscrie pe lângă portarul Zima.

Meciul se aprinde, sibienii sunt din ce în ce mai periculoși în preajma careului campioanei.

Medieșeanul Olaru are o șansă bună în minutul 36, trage din 16 metri, dar mult peste poarta lui Muțiu. Repriza se încheie cu intervenția lui Muțiu la șutul lui Olaru. A fost 1-1 după o repriză echilibrată.

Sibiul începe bine și trece în avantaj în minutul 53 după o fază superbă plecată de la Bejan, Stancu a țâșnit pe flancul drept și centrează perfect în fața porții, de unde Chițu pune latul pentru 2-1.

FCSB egalează rapid, în minutul 62, când Miculescu se înalță și înscrie cu capul, după o centrare plouată de la Radunovic.

Campioana forțează, Bîrligea punctează în minutul 71, se războiește cu fanii sibieni, dar golul este anulat de VAR pentru ofsaid.

Măldărășanu schimbă atacul în minutul 79, când intră Buș și Jair. Bîrligea este eliminat în minutul 80, după două galbene încasate rapid pentru proteste la adresa arbitrului R. Petrescu. Putea fi însă roșu la fiecare galben încasat de nervosul atacant al FCSB-ului.

Ivanov trage în bară în minutul 86, șut superb din 16 metri. Cât ghinion să mai fie pentru trupa lui Măldărășanu?

A fost preludiul pentru golul din minutul 87, când Luca Stancu trage de la 20 de metri, mingea mușcă bara și apoi intră în plasă. Părea că este golul victoriei.

Nu a fost însă așa. În al treilea minut de prelungiri, Politic egalează cu un șut puternic din careu, după o respingere a lui Bejan.

A fost 3-3, după un meci absolut nebun. Sibiul întrerupe seria de cinci eșecuri consecutive și ia un boost de moral pentru returul sezonului regular.

A fost un punct dedicat acționarului principal Ștefan Băcilă, care și-a serbat ziua de naștere chiar duminică.

FC Hermannstadt: Muțiu – Căpușă, Bejan, Karo – L. Stancu, D. Albu ( Gjorgjievski 89), Ivanov, Oroian (Biceanu 68), Ciubotaru – Chițu (Buș 79), Neguț (Jair 79). Antrenor: M. Măldărășanu