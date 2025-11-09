tragedie la cisnădie: un bărbat de doar 53 de ani a făcut infarct

Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 53 de ani din Cisnădie. Acesta a suferit un infarct și nu a mai putut fi resuscitat.
La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj medical de tip B, care l-a găsit pe bărbat în stop cardio-respirator. În sprijin a fost solicitat și un echipaj cu medic, iar cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Acestea au fost continuate timp de mai multe zeci de minute.
Din păcate, în ciuda eforturilor, bărbatul nu a mai putut fi readus la viață.
“Un echipaj de tip B a sosit la locul solicitării și a găsit un bărbat de 53 de ani aflat în stop cardio-respirator. A fost solicitat în sprijin un echipaj cu medic, iar împreună au încercat să îl resusciteze, însă, din păcate, fără rezultat.” a transmis purtătorul de cuvânt al SAJ SIBIU, Vasile Scrion
