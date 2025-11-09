un jucător de la fc hermannstadt, ”as-ul” echipei cu fcsb: ”am făcut meciul carierei”

Fundașul dreapta Luca Stancu a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-3, din prima etapă a returului sezonului regular al Superligii.

Ghanezul Nana Antwi, jucător împrumutat de sibieni de la FCSB nu a avut drept de joc duminică, contra echipei de care aparține. Pe postul de fundaș dreapta, antrenorul Măldărășanu a mizat pe juniorul Luca Stancu, care a făcut un meci excelent.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Jucătorul Under 21 al sibienilor a impresionat contra FCSB-ului, cu o pasă decisivă și un gol, reușind cel mai bun meci al carierei sale. ”Cred că am făcut cel mai bun meci din cariera mea, dar îmi pare rău că nu am câștigat. Este un punct muncit, am ieșit dintr-o pasă dificilă, cu cinci înfrângeri la rând. Echipa a făcut un meci bun, am luat un punct” a spus Stancu la finalul jocului de pe ”Municipal”.

Jucătorul lui FC Hermannstadt speră ca echipa sa să iasă rapid din subsolul clasamentului. ”Am aflat sâmbătă că joc, pentru că Nana nu putea evolua, am jucat fundaș dreapta, pot să joc și stânga, mă bucur că am ajutat echipa. A fost un meci plăcut, de văzut, sper să câștigăm cât mai multe meciuri, să urcăm în clasament și să ieșim din acea zonă” a mai declarat Luca Stancu la flash-interviuri.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu crede că Luca Stancu a învățat să atace de la Nana Antwi. ”Stancu a fost cu noi încă de la începutul sezonului, după pregătiri era titularul numărul unu al nostru. Cu Metaloglobus a avut puțin trac, a intrat Kevin și a rămas în echipă, a mers din ce în ce mai bine, a prins și echipa națională. Mă bucur pentru Stancu, s-a pregătit foarte bine, este un jucător de viitor, cred că a învățat câteva lucruri de la Nana Antwi ca și progresie, dar trebuie să rămână cu picooarele de pământ. A și greșit, dar la jucătorii tineri se mai iartă” a punctat și antrenorul Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt a remizat duminică seara cu FCSB, scor 3-3 și sibienii rămân pe penultimul loc în Superliga.