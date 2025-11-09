viața între disciplină și empatie: povestea extraordinară a unei tinere studente de la academia forțelor terestre sibiu / video

La doar 20 de ani, Mădălina Rafa reușește să îmbine două lumi care, la prima vedere, par total diferite: rigoarea militară și empatia dăruirii pentru ceilalți.

Originară din Cluj-Napoca, este studentă în anul II la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, specializarea Poliție Militară, în cadrul Facultății Managementului Sistemelor Speciale de Protecție. În paralel, este voluntar activ al Filialei de Cruce Roșie Giurgiu, unde se implică în activități de prim-ajutor și instruire.

Prima interacțiune cu domeniul situațiilor de urgență a avut-o la doar 10 ani, când a participat la o tabără de prim ajutor organizată de Crucea Roșie Cluj. A fost momentul care i-a schimbat direcția și care, ulterior, i-a definit parcursul.

„La vârsta de 10 ani am participat pentru prima dată la o tabără de prim-ajutor și situații de urgență în cadrul Crucii Roșii, Filiala Cluj. Am fost fascinată de tot ceea ce am învățat atunci. De la 16 ani sunt voluntar și continui să fac parte din această familie până astăzi”, spune Mădălina.

Pe lângă voluntariat, un alt element definitoriu în viața ei este sportul, mai exact înotul. A început să înoate în copilărie, la inițiativa părinților ei, iar cu timpul sportul s-a transformat într-o adevărată pasiune și în performanță. Participarea la competiții naționale i-a antrenat disciplina și rezistența, calități care astăzi o ajută atât în mediul militar, cât și în situațiile de intervenție ca voluntar.

„Părinții mei au vrut să învăț să înot și, în timp, am dezvoltat o pasiune profundă pentru acest sport. Am ajuns până la competiții naționale, iar abilitățile dobândite m-au ajutat să devin și voluntar instructor”, povestește ea.

Unul dintre momentele care i-au rămas cel mai aproape de suflet a fost chiar prima activitate de voluntariat în cadrul Filialei Giurgiu:

„Cel mai memorabil moment a fost prima activitate de voluntariat în tabăra de prim ajutor Workshop-ul Internațional de Salvare din Apă. A fost uimitor să simt că pot fi de ajutor.”

Viața într-o academie militară: disciplină, responsabilitate și spirit de echipă

Programul zilnic este unul strict. Ziua începe la ora 6 dimineața, cu înviorarea, alergare sau antrenamente de forță, urmate de programul de igienă, raportul companiei și ridicarea drapelului. Cursurile se desfășoară până la ora prânzului, iar după-amiaza este împărțită între studiu, activități militare și timp pentru sport sau hobby-uri.

„Intrarea în Academie a fost o schimbare majoră. Comparativ cu viața de licean militar, aici responsabilitățile sunt mult mai mari și se adaugă o presiune constantă de a fi cea mai bună versiune a ta. Au fost momente când am simțit că este prea mult. Dar niciodată nu m-am gândit să renunț. Asta mi-am dorit de mică și am trecut peste orice dificultate împreună cu plutonul meu, cu colegii mei și cu superiorii în care știu că pot avea mereu încredere și sprijin.” a mai transmis Mădălina Rafa

Pentru Mădălina, forța vine din misiune: aceea de a proteja și de a salva vieți.